郭修延被桃猿開除 因酒後猥褻女大生

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郭修延（左）酒後意圖侵犯女大生未遂，遭到桃猿開除，永不錄用。（資料照，黃國峰攝）

Lamigo桃猿在本月7日公佈，球隊內野手郭修延因酒後發生脫序行為，嚴重違反隊規遭到開除，並永不錄用，當時球團表示不方便說明細節，而今天（15日）《壹周刊》揭露，郭修延是在2月中旬在屏東宿舍發生酒後性侵未遂事件，已交由司法解決。

根據《壹周刊》報導，2月中桃猿赴石垣島與羅德隊交手，當時郭修延留在屏東二軍未隨隊，酒後的深夜爬上宿舍其他樓層窗台，侵入女大生房間進行猥褻，睡夢中的女大生驚醒後求救，郭修延逃離房間，女大生報警，之後郭修延隨即遭到球團開除。

(中時電子報)