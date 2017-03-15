袁惟仁悔離婚強調沒小三 恢復單身才學著當爸
「小胖老師」袁惟仁與息影女星陸元琪結縭14年，直到去年底認了簽字離婚，甚至一度爆出他在外有第三者，袁惟仁近日受訪談起離婚心情，言談間滿是懊悔與歉意，同時對於陶晶瑩當時出面力挺前妻，表示非常感謝。
據《鏡週刊》報導，袁惟仁去年因「假如我是羅大佑」演唱會票房欠佳，接著傳出在對岸遭軟禁的消息，回台後更爆出與陸元琪簽字離婚，一連串消息讓他成了眾矢之的，引發猛烈罵聲，而他將流言與謾罵都扛了下來，他表示當初為了錢到中國工作，但也因為賺了這個錢而讓家庭崩解，「我回來後是空虛的，不知道為了什麼而生活，但礙於生活、孩子在長大，是不可以缺錢的」，直到2、3年前，他才發現跟一雙兒女的互動減少，婚姻也走到了盡頭。
袁惟仁感嘆：「好像我過多介入已經不適當了，當時我以為可以用我的努力來彌補這些缺憾，但事實不然」，而簽署離婚隔天，他竟被拍到載著大眼妹返家，女方是23歲網紅陳葳，曾參加女團「Sun Lady」甄選，但她其實是小胖老師帶了一年多的學生，女方也有男友，師生合作就因為一篇報導告吹，而他也被懷疑離婚是因為第三者，袁惟仁強調絕對無此事，也沒另組家庭，跟陸元琪這2、3年已淡到沒話可吵，最後在沒有傷痛且和平的狀態下互相說：「我們分開吧」。
袁惟仁離婚的一連串事件最終燒到了「假如我是羅大佑」演唱會，對於票房失利，他跟出資者道歉，也透露傳出離婚那段時間，壓力大到有點扛不住，所幸得朋友開導，袁惟仁也認為，當時有不少藝人朋友包含陶子力挺前妻，他不生氣反倒感謝：「說實話我非常高興，如果(陶子)站在我這邊，那我前妻怎麼辦？」他也認為陸元琪在臉書po文抒發是好的，現在對前妻及一雙兒女只有歉意，也坦言恢復單身的他，才開始學著當爸，希望能多少彌補孩子們。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。