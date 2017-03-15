袁惟仁悔離婚強調沒小三 恢復單身才學著當爸

袁惟仁談及離婚後的心情，對前妻及一雙兒女滿心歉意，坦言恢復單身後才開始學著當爸。(中時資料照片)

「小胖老師」袁惟仁與息影女星陸元琪結縭14年，直到去年底認了簽字離婚，甚至一度爆出他在外有第三者，袁惟仁近日受訪談起離婚心情，言談間滿是懊悔與歉意，同時對於陶晶瑩當時出面力挺前妻，表示非常感謝。

據《鏡週刊》報導，袁惟仁去年因「假如我是羅大佑」演唱會票房欠佳，接著傳出在對岸遭軟禁的消息，回台後更爆出與陸元琪簽字離婚，一連串消息讓他成了眾矢之的，引發猛烈罵聲，而他將流言與謾罵都扛了下來，他表示當初為了錢到中國工作，但也因為賺了這個錢而讓家庭崩解，「我回來後是空虛的，不知道為了什麼而生活，但礙於生活、孩子在長大，是不可以缺錢的」，直到2、3年前，他才發現跟一雙兒女的互動減少，婚姻也走到了盡頭。

袁惟仁感嘆：「好像我過多介入已經不適當了，當時我以為可以用我的努力來彌補這些缺憾，但事實不然」，而簽署離婚隔天，他竟被拍到載著大眼妹返家，女方是23歲網紅陳葳，曾參加女團「Sun Lady」甄選，但她其實是小胖老師帶了一年多的學生，女方也有男友，師生合作就因為一篇報導告吹，而他也被懷疑離婚是因為第三者，袁惟仁強調絕對無此事，也沒另組家庭，跟陸元琪這2、3年已淡到沒話可吵，最後在沒有傷痛且和平的狀態下互相說：「我們分開吧」。

袁惟仁離婚的一連串事件最終燒到了「假如我是羅大佑」演唱會，對於票房失利，他跟出資者道歉，也透露傳出離婚那段時間，壓力大到有點扛不住，所幸得朋友開導，袁惟仁也認為，當時有不少藝人朋友包含陶子力挺前妻，他不生氣反倒感謝：「說實話我非常高興，如果(陶子)站在我這邊，那我前妻怎麼辦？」他也認為陸元琪在臉書po文抒發是好的，現在對前妻及一雙兒女只有歉意，也坦言恢復單身的他，才開始學著當爸，希望能多少彌補孩子們。

(中時電子報)