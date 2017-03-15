出國玩不失禮 食衣住行守則快筆記

國情不同，要怎樣才能出國玩又不失禮，旅遊搜尋平台Skyscanner今天公佈異國禮儀教戰守則，歐洲火車站不驗票、日本計程車門會自動開啟都是筆記重點。

觀光局統計，台灣民眾出國人次屢創新高，2016年已達1458萬人次，顯示台灣旅客出國風氣持續發燒，除了享受旅遊樂趣，不同文化體驗也是旅遊迷人之處，旅遊搜尋平台Skyscanner今天公佈要留意出國禮儀，讓旅人出國不失禮。

這份教站守則分為食、衣、住、行4大類，其中食的方面，Skyscanner指出，餐桌禮儀是出國較容易疏忽的部分，舉例來說，在日本與日本友人一同用餐時，若有提供公筷，務必記得用來幫朋友夾菜。

另外，若身處韓國，將碗置於桌上並用湯匙舀飯就口，才是符合當地文化且有禮貌的吃飯方式，和台灣把碗端起才禮貌的文化大不同；若是與日韓朋友一同小酌，可以禮貌性地先替朋友倒酒。

衣著方面，出國逛街想試穿前記得禮貌地詢問店員，在日本通常會由店員替顧客拿取合適的尺寸，並引導至試衣間；女性朋友在試穿時，也要格外注意自己的妝，或是使用店家提供的臉套來避免自己的妝沾到衣物。

因應不同的國家、場合，也要適時調整自己的穿著打扮，像是前往廟宇、皇宮、高級餐廳等比較正式的場合時，可能就要避免穿著無袖、短褲及拖鞋，表現出應有的莊重。

出國住飯店是旅行中重要的體驗，Skyscanner建議，民眾下榻日本溫泉旅館，泡湯之前務必先沖洗身體後再進去泡，小毛巾則可以用來擦乾身體。此外，日本大多為裸湯，不需要穿著泳衣泳褲即可入池。

若是拜訪當地朋友，進門時建議主動將鞋子脫下並擺放整齊，主人通常也會準備拖鞋供客人替換；在韓國朋友家，若是與朋友的家人一同用餐時，記得禮讓長輩先行入座，並配合長輩調整用餐速度。

在歐美地區入住飯店，有時候需要給服務人員小費，小費的金額則視情況而定，但應儘量避免使用硬幣。另外，除非是在度假村或是前往泳池、海灘等地方，否則都還是建議穿著整齊休閒的服裝，儘量避免穿著拖鞋閒逛。

行的方面，Skyscanner提到在日本搭乘計程車時，車門是自動開關的，因此就等待車門開啟後再上下車即可。若是在大眾交通工具上，除了保持輕聲細語外，若鼻子不舒服，建議先忍耐一下或是快速擤一下鼻子，避免影響他人。

民眾若是前往歐洲旅遊，會發現有些車站是沒有驗票員的，因為他們相信乘客不會逃票，因此建議搭乘火車時，自發性地購票，若有任何不清楚的地方也可以禮貌地詢問當地的居民。

Skyscanner還補充，有一點需要特別留意，在拍照留下美好回憶的同時，有些場合其實是禁止攝影或使用自拍棒，建議先徵詢店家的同意或查閱相關資訊。1060315

(中央社)