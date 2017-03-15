藍委：檢察官勿因綠色執政變成西瓜派

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天說，前總統馬英九遭起訴，檢察官有無先射箭再畫靶，看完起訴書，心裡應會明白；國民黨立委賴士葆也說，檢察官不要因綠色執政，變成「西瓜派」。

台北地檢署偵辦馬英九被控教唆洩密案，依違反通訊保障及監察法、個資法和刑法洩密罪起訴馬英九。國民黨團今天對此召開記者會，王育敏指出，民進黨是窮盡洪荒之力要把馬英九起訴，而承辦的檢察官有沒有先射箭再畫靶，看完這次的起訴書，應該心裡會非常明白。

王育敏說，這件事情的本質就是有人關說了，影響司法的公正性，而這本質沒有被處理，來處理司法關說的人被起訴，這不荒謬嗎？

賴士葆表示，若按照起訴書上的邏輯，前行政院長江宜樺不可以知道有關於前檢察總長黃世銘向馬英九報告的事情，馬英九不可與江宜樺談非江宜樺監督的事，那為什麼現在行政院政務委員林萬億可以主導年金改革，為什麼總統府可以開司改委員會？

賴士葆呼籲，請檢察官要有同樣的一套標準，不要只是因為現在是綠色執政，全面變成「西瓜派」，要向當權者來交心；可以看到日前準監察委員陳師孟放砲後，司法的追殺一路過來，陳師孟3月5日說話，10日就判國民黨的黨產輸，14日起訴馬英九，這不是政治追殺，什麼才是政治追殺？

國民黨立委費鴻泰則表示，馬英九犯了一個錯，就是洩露關說天堂的秘密，把關說天堂的潘朵拉盒子給打開了，馬英九看到了司法界的醜陋，看到了法務部長帶頭保護關說，但關說的沒事，這公理正義在哪裡？現在政府一天到晚在講正義，請問這案子公理正義在哪？1060315

(中央社)