相繼用酒麻醉自己 陳麗麗、潘迎紫曾是妯娌
憑著「小王爺」一角紅遍全台的女星陳麗麗，昨日因突發性腦溢血病逝萬芳醫院，享壽66歲。陳麗麗當年在螢光幕前意氣風發，感情路上卻不順遂，曾和潘迎紫有過短暫的妯娌緣分，但兩人婚姻最後都走上破局一途。
陳麗麗與潘迎紫曾分別嫁給陳浩、陳鴻烈兩兄弟，所以當過短暫妯娌，不過最後這兩對銀色夫妻都走上離婚一途，巧合的是，陳麗麗與潘迎紫在婚變後，也相繼都用酒精來麻醉自己。
3歲進入邵氏演出，潘迎紫14歲遇上初戀情人陳鴻烈，兩人結婚8年半後離婚，讓潘迎紫大受打擊。無法接受失婚事實的她，藉酒澆愁，也時常萌生尋死念頭，很多朋友勸她都沒用。突然有一天潘迎紫想通了，收拾心情才開始過自己的生活。
陳麗麗婚變後，憑著《江南遊》中的小王爺一角紅遍全台，而潘迎紫也來台拍戲，兩人各自在台灣螢光幕前擁有一片天。據悉，陳麗麗與潘迎紫雖為妯娌，但兩人個性南轅北轍，互動亦少，所以離婚後也沒聯絡了。
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(中時電子報)
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