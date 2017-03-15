交通指揮台害騎士摔傷 新竹警局判賠46萬多元定讞

朱姓機車騎士3年前騎車行經新竹市成功路口，撞上新竹巿警局設立、無人值勤的交通指揮台致腦震盪、骨折，他訴請國賠。高院認定，無人值勤的交通指揮台屬障礙物，且為肇事原因之一，今日判決新竹巿警局應賠償46萬多元確定。

本起案件也引發議論，由於無人指揮台被法院認定成障礙物，新竹市警局已撤除轄內大部分的員警交通指揮台，避免類似意外再度發生。

判決指出，朱男在2013年10月10日下午2時許行經新竹巿成功路口時，前輪撞到新竹巿警局棄置路面、無人值勤管理的交通指揮台所形成路障，導致騎士失控滑倒，頭部撞及路面，迄今因腦震盪而有記憶力減退、手無法用力，他打官司要求國賠。

新竹巿警局主張，交通指揮台是公有公共設施，為員警執行指揮交通勤務需要而設置，指揮台有相當體積且色彩鮮艷，用路人應可注意到，況且指揮台重達10多公斤，若每次勤務交接都要搬到路旁實有困難，警方處置並沒有過失。

新竹地院參酌交通事故鑑定報告，認為無人交通指揮台是障礙物，導致車禍發生，但朱男未行經閃黃燈路口未減速及注意車前狀況，也要負一半過失，判新竹巿警局賠償27萬多元，高院重新考量損賠金額，改判須賠46萬4489元定讞。

(中時)