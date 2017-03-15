交通指揮台害騎士摔傷 新竹警局判賠46萬多元定讞
朱姓機車騎士3年前騎車行經新竹市成功路口，撞上新竹巿警局設立、無人值勤的交通指揮台致腦震盪、骨折，他訴請國賠。高院認定，無人值勤的交通指揮台屬障礙物，且為肇事原因之一，今日判決新竹巿警局應賠償46萬多元確定。
本起案件也引發議論，由於無人指揮台被法院認定成障礙物，新竹市警局已撤除轄內大部分的員警交通指揮台，避免類似意外再度發生。
判決指出，朱男在2013年10月10日下午2時許行經新竹巿成功路口時，前輪撞到新竹巿警局棄置路面、無人值勤管理的交通指揮台所形成路障，導致騎士失控滑倒，頭部撞及路面，迄今因腦震盪而有記憶力減退、手無法用力，他打官司要求國賠。
新竹巿警局主張，交通指揮台是公有公共設施，為員警執行指揮交通勤務需要而設置，指揮台有相當體積且色彩鮮艷，用路人應可注意到，況且指揮台重達10多公斤，若每次勤務交接都要搬到路旁實有困難，警方處置並沒有過失。
新竹地院參酌交通事故鑑定報告，認為無人交通指揮台是障礙物，導致車禍發生，但朱男未行經閃黃燈路口未減速及注意車前狀況，也要負一半過失，判新竹巿警局賠償27萬多元，高院重新考量損賠金額，改判須賠46萬4489元定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。