詐騙手法不斷翻新　這2招最常見

我要評比

消保處宣導防詐騙10招。（洪安怡攝）

電子商務蓬勃發展，網拍詐騙也益發猖獗，依據資策會（MIC）統計，今年電子商務將持續成長約11％，民眾日益依賴網路交易的同時，電子商務卻也成了詐騙的溫床。警政署刑事局科技研發科股長羅國良說，詐騙手法雖不斷更新，但仍有2種最常見的方法要特別留意。

其一是詐騙者假冒客服人與銀行人員，或是詐騙者潛入拍賣平台，取得賣家帳號密碼，或自行經營購物粉絲團，再以低於市價熱門商品私下交易手法進行詐欺，常見的商品有高單價3C商品、手機、演唱會門票、尿布奶粉等，買家匯款後賣家及網路帳號便人間蒸發。

羅國樑建議，網路購物要注意賣家交易評價，商品價格是否過於便宜，且要避免接受嫌犯提議之不安全的交易行為，如不使用第三方支付方式，改採私下匯款等，內政部警政署165反詐騙網站也每周通報高風險賣場，並公布網拍最新詐欺手法，來提醒民眾慎防網路購物陷阱。

今（15）日是世界消費日，消保處更建置「網路交易安全、消費購物安心」資訊專區，提出上網消費10招，如帳戶密碼設定好、善用替代電郵、落實安全設定、應用軟體長更新、社群分享謹慎、安裝防火程式防火牆、小心公用WI-FI、勿理會假電郵與訊息、付款與網址要確認、勿點閱不明附件等。

美國前總統甘迺迪於1962年3月15日向美國國會發表演講中，首次正式提出消費者的基本權利，消費者國際組織（CI）每年宣揚該日期，並將今年主題設定為「建立消費者信任的數位世界」，期望各會員組織共同推動相關活動。

(中時)