WBC》求棒球之神眷顧 經典賽各國「出奇招」

多明尼加上屆帶著「神奇芭蕉」奪冠，本屆依然延續傳統。(截自Eleven Sports)

波多黎各H.聖地牙哥把經典賽LOGO刻在頭上。(截自IG)

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出戰經典賽，全力搶勝、替國家爭取最高榮耀，是所有參賽國的共同目標，不過想達標除了靠堅強的實力，「好運」、「團隊士氣」也是很重要的外在因素，不少各家好手費盡心思想出花招，只盼能求得棒球之神眷顧，本屆經典賽也不例外。

上屆多明尼加奪得經典賽冠軍，更寫下8戰全勝的不敗神話，不僅堅強的實力讓人印象深刻，當時球員們慶功時人手一「蕉」，更讓當時CNN主播不禁直言，「或許致勝秘訣，就是這根神奇芭蕉。」有了上次的經驗，多國球員本屆延續這項「傳統」，無論是球員還是場邊球迷，都帶著祖國的主食芭蕉，盼能帶來好運。

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多明尼加本屆參賽，依舊期望「神奇芭蕉」帶來好運。(截自Eleven Sports)

預賽全勝晉級的波多黎各，則是為凝聚士氣，在毛髮上出怪招，無論年輕的林鐸(Francisco Lindor)、拜耶茲(Javier Baez)，還是老將貝爾川(Carlos Beltran)、莫里納(Yadier Molina)，都分別染了亮金色鬍子、亮金色頭髮亮相，投手H.聖地牙哥(Hector Santiago)更不僅變髮色，殺進複賽還順道把經典賽logo也刻在頭上。

然而，染髮並不是人人都能接受，像是波多黎各效力水手的投手狄亞茲(Edwin Diaz)起初就抵死不從，而頂著黑髮被隊友拜耶茲跟希梅內斯(Joe Jimenez)為他的「不合群」投以失望的眼神，不過球隊打進複賽，也似乎讓他放下了堅持，在首戰對多國後援時，也看到他頂著亮金髮色亮相。

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波多黎各幾乎全隊都頂著一頭金髮亮相。(美聯社)

至於亞洲區，最受矚目就屬以色列的「好人先生(Mensch on a Bench)」了！這隻吉祥物一路陪著以國從資格賽打到預賽，都「坐鎮」在以國休息室裡，讓球員比賽、練球時能摸摸他求好運，以國能三連勝晉級，全隊都認為他功不可沒，打進八強賽也繼續帶著他，一起搭機前往日本。

(中時電子報)