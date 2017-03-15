桃園地檢搬新家　邱太三到場祝賀

桃園地檢署新廈落成啟用，法務部長邱太三及桃園市長鄭文燦等貴賓一同剪綵慶祝。(范揚光攝)

政務次長陳明堂(右起)、檢察總長顏大和、法務部長邱太三、桃園市長鄭文燦、桃園地院院長陳邦豪及桃園市議員蘇家明等貴賓一起為新廈剪綵。(范揚光攝)

法務部長邱太三致詞時感謝各界協助。(范揚光攝)

桃園地檢署搬新家，今天正式啟用。（葉臻攝）

桃園地檢署今天舉行新廈落成典禮，正式從1973年在法治路1號開始使用的老舊地檢署，搬遷到位在正光路898號的新大樓，法務部長邱太三也到場祝賀，邱太三致詞時表示，八德外役監正在審定興建中，希望在八德外役監的旁邊設置工廠，並以bot招商和獎勵方式，讓受刑人可以提早到那裡做技能訓練跟實習，桃園市長鄭文燦則表示，如果能設置桃園高院，就能緩解台北高院的負擔，若司法院跟法務部達成共識，桃園市政府也願意提供土地，目前也在規劃建置檢察官職務宿舍，明年就會編列預算，希望能緩解桃園檢察官的流動情形。

(中時)