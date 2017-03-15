工人切割浴門砂輪機彈飛 傷口深可見骨

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基隆一名30歲李姓工人，今天上午10時多在愛七路一處民宅施工時，不慎遭砂輪機割傷右手掌，傷口約8公分，深可見骨，幸送醫治療後暫無大礙。

記者來到事發現場，可見公寓5樓正在裝潢，地上血跡斑斑，從浴室門口延伸到樓下，據同行工人表示，當時李男正以砂輪機切割浴室木門框，砂輪機突然彈飛，割傷李男右手掌，一旁工人見狀，立刻拔下插頭。

李男手套沾滿血跡，原以為可能僅是輕微割傷，未料一脫下手套後，發現右手掌約有8公分傷口且深可見骨，趕緊在屋內尋找紗布，經簡單包紮，通報119派員送往基隆長庚醫院治療。

院方表示，李男到院時意識清楚，右手掌有開放性撕裂傷，將為李男縫合，後續再請李男回診追蹤傷勢。1060315

(中央社)