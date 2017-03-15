馬英九遭起訴 藍控追殺綠稱按司法處理

國民黨團書記長王育敏今天表示，前總統馬英九被起訴是綠營政治追殺，呼籲司改會討論司法關說議題。民進黨團書記長李俊俋說，馬英九行為與總統職權無關，該怎麼辦就怎麼辦。

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天在立法院受訪表示，前總統馬英九被起訴凸顯司法荒謬的地方，就是司法關說的人沒事，但處理關說的人被起訴。

王育敏說，馬英九被起訴是綠營啟動的政治追殺，就是無論如何要把馬英九定罪，起訴書把後續馬王政爭列為洩密案原因，這是倒果為因，呼籲總統蔡英文不要把政治的手伸進法律。

王育敏指出，目前各國對於妨害司法公正罪都有相關刑責，在英國最重可處無期徒刑，既然國人對司法關說深惡痛絕，她認為是該來討論妨害司法公正罪進入刑責的時候，也呼籲司法改革會議能把司法關說議題納入討論。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，憲法56條雖規定總統職權可以解決院際爭議，還要負起國家大政方針，但這件事情上有看到行政與立法院有任何爭議嗎？還是總統要求檢察總長監聽，鬥爭國會議長，才會引起相關爭議。

李俊俋說，起訴書說得非常清楚，是因為馬英九的行為跟憲法行為無關，說是依照職權顯然跟事實不符。他說，現在馬英九已經卸任，就按照司法程序來處理，該怎麼辦就怎麼辦，讓司法發揮應有的空間。1060315

(中央社)