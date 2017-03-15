研究誠信辦公室成立 力振學術倫理

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台大論文案爭議備受各界關注，為推動學術研究誠信環境再造，科技部今天成立「研究誠信辦公室」及揭碑，部長陳良基表示，對此覺得痛心，但會帶領科技部積極面對、處理問題且勇於改變。

科技部上午舉行「研究誠信辦公室」成立及揭碑儀式。

陳良基會後和媒體進行茶敘、受訪時表示，面對各界關切的學術倫理案件，以及國際上對培育青年創業的重視與支持，將以「積極處理，勇敢改變」和「擁抱世界，勇於嘗試」為兩大主軸。

其中，前者為推動學術研究誠信環境再造，導引整體學研環境除論文研究外，也應同步往「應用型」或「問題導向型」發展。

陳良基表示，「誠信研究辦公室」的設立，主要是認為國外對相關樣態收集和處理方式有很大進展，希望透過成立此單位，進行包括針對違反學術倫理的各種樣態進行蒐集、研究、分析，並建置資料庫，以作為訂定違反研究誠信相關罰則和快速審查流程的依據。

同時，也定時公布提供進行科研計畫的主持人了解。

陳良基說，「誠信研究辦公室」和現有的學術倫理審議會並行作業，前者主要是進行相關資料搜集及學術倫理審議會初審階段作業，對於後者並無改變。

他提到，由於台大論文案目前已由學術倫理審議會進行處理中，將不會是誠信研究辦公室的首件案件。

陳良基表示，為改善學研界獨尊論文風氣，科技部將增加「應用型、問題導向型」研究案的獎補助金，並增設「應用型、問題導向型」的傑出研究獎項，讓不同類型學研貢獻都獲得應有鼓勵，自己也將帶領科技部面對問題、處理問題和勇於改變。1060315

(中央社)