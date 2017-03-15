沈寂近5年 索馬利亞再現海盜挾持油輪

沈寂5年後，再傳索馬利亞海運出現海盜挾持船隻事件。（圖/美聯社）

曾一度讓各國船隻感到害怕的索馬利亞海盜，在2012年經多國聯手圍剿而沈寂，5年的時間過去，歐盟官方表示，本週一獲得船員通報，一艘掛著葛摩（Comoros）旗幟的油輪阿瑞斯13號（Aris 13），在行經東非海域時，遭武裝海盜登船挾持。沈寂5年，索馬利亞海盜再一次讓國際航運安全再度亮起紅燈。

據英國衛報（The Guardian）報導，歐盟官方今日發出聲明表示，接獲船長緊急通知，一艘隸屬於阿拉伯聯合大公國船運公司、掛著東非島國葛摩旗幟的油輪阿瑞斯13號，本週一在行經索馬利亞外海時，遭到武裝海盜登船挾持。據了解該船上有8名斯里蘭卡籍的船員，從吉布地（Djibouti）運載油料前往索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu），此次襲擊也讓沈寂5年的索馬利亞海盜，再次成為國際航運的最大安全危機。歐盟反海盜部門已將相關資料傳遞給油輪公司和斯里蘭卡外交部，斯國外交部也承諾，將盡一切手段安全救出遭挾持的船員。

本次在索馬利亞海域遭挾持的油輪-阿瑞斯13號。（圖/美聯社）

位於東非沿海的索馬利亞，由於國內內戰頻傳、經濟和生計苦無著落，讓大批居民被迫投入大海，駕著快艇、一隊人馬手持自動步槍、輕型火箭炮等武器，打劫和綁架路過此地的各國船隻，再藉此索取高額的贖金牟利，當地海盜犯罪猖獗的程度，幾乎呈現無政府狀態。最終在2012年，由新加坡、歐盟、美國等國際聯手打擊下，幾乎剷除了當地海盜的根基，也還給行經於此的船隻一個安全通行的航道。

遭挾持的油輪阿瑞斯13號，據美聯社（AP）取得當地漁夫的通報指出，船隻目前停靠並下錨於東北角的一個名為「阿魯拉」的小鎮港口。該名漁夫努爾表示，「該群海盜從週一一早就出門尋找目標，阿瑞斯13號就不巧碰上劫難。近年來，愈來愈多外國漁民擅闖本地海域，造成當地漁民的生計大受影響，讓不少人因此再次鋌而走險。」

(中時電子報)