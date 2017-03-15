護家盟再批同婚 挺同團體：抹黑無益社會

婚姻平權再度點燃正反雙方戰火，大法官將於3月24日針對同婚召開釋憲言詞辯論庭。反同團體護家盟今天第3度前往司法院前抗議，重申法律不應保障同性性行為，同婚應屬違憲。

對此，婚姻平權大平台發言人鄧筑媛也向反同婚團體喊話，連同台灣在內，已有南非、巴西、哥倫比亞、美國等多個國家針對同婚議題經過釋憲，攸關憲法保障平等人權，也是國內首次大法官碰觸同志議題，無論如何對於台灣法治歷史上，會是值得矚目的歷史時刻。尊重不同想法，但勿以錯誤方式傳達同志劣等的抹黑印象，無益於社會。

鄧筑媛說，正持續募集同志生命故事，當天將併同專家學者意見，作為「法庭之友意見書」遞交給15名大法官參考，明天也將正式對外說明計畫，《說好一起老》作者「小貓」瞿欣怡、甫奪得本屆柏林影展「泰迪熊獎」最佳紀錄片的《日常對話》導演黃惠偵將到場分享。

鄧筑媛說，希望向大法官請命，看見在法律背後同志真實的生命故事，同志仍有許多「未完成的權利清單」，在生活中仍遭排除；真實案例如同志無法為對方保險、領取骨灰，以及日常生活中醫療、旅遊等行為也屢遭限制。

另針對釋憲案，挺同團體今晚將於北中南3地同步辦理座談會，各地友善店家將全程直播，邀有釋憲經驗的司改會律師、熟悉性別運動人士講解，傳達群眾了解釋憲與「釋憲有什麼影響？」「可以結婚了嗎？」等易有誤解觀念。

(中時)