力克少子化 中山工商特色班招生年年滿額
高市今年面臨史上最大少子化浪潮，預計學生數減少近4000人，中山工商緊抓業界趨勢，3年前推動特色班，提供3D列印、機器人、新娘祕書等課程，招生年年滿額，15日成果發表會，學生們模擬婚禮串連各班特色，展現平時學習成果。
中山工商全校師生數逾萬人，學生9700多人，為全國最多，但校長林昭億坦言，今年是第二波少子化，全國學生數恐減少4萬人，高雄包辦其中近4000人，「學校說不緊張是騙人的」，各校無不嚴陣以待。
他強調，對職校來說，能否跟上業界趨勢非常重要，中山工商2014年即開辦特色班，迄今開設新娘祕書、機器人、綠節能電動車輛、3D列印與新能源技術、太陽能發電技術、多媒體行銷、異國料理及休閒旅遊實務班等8個特色班。
林昭億說，校方斥資2000萬，打造與業界相同的設備規格，聘用業師傳授實務技能，學校老師也要利用假日、寒暑假到企業訓練，確保傳授內容與業界同步，因此這幾年特色班趨之若鶩，招生年年額滿。
中山工商15日舉辦成果發表會，學生們發揮創意舉辦模擬婚禮，新娘祕書班包辦妝髮設計，新人搭著電動車出場，多媒體班學生當場拍婚紗，休閒旅遊班規畫蜜月旅行、異國料理學生精彩上菜秀，讓前來參加的鄰近各國中師生看得讚嘆連連。
(中時)
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