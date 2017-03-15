陸女來台自由行 假旅遊真賣淫

來台賣淫的張姓女子偵訊後被請回。（王揚傑翻攝）

日前新北市海山警分局員警於網路巡邏時，發現色情應召站強打「美豔女特助」招攬顧客，警方經由通訊軟體與賣淫的中國籍29歲張姓女子取得聯繫，張女為了證明自己貌美火辣，自拍裸露影片傳給警方，且為了抬高價錢，還自稱是某科技公司董事長的特助，性交易1小時要價8000元。

警方與張女約定板橋區某旅館交易，順利將張女及馬伕46歲李姓男子逮捕。

張女供稱，因夢想環遊世界，大學畢業後工作卻都不甚理想，想以賣淫迅速累積存款，但在中國又怕親友知道，只好藉自由行名義來台賣淫。偵訊後，李姓男子以妨害風化罪嫌、兒童及少年性剝削防制條例移送法辦，張女則以關係人調查後請回。

(中時)