護家盟：同性關係立法應是違憲
對於同志婚姻釋憲議題，護家盟成員今天再到司法院門口召開記者會，提出「同性關係立法應該是違憲的」等八大訴求。
大法官為審理台北市政府、男同志祁家威提的同婚釋憲案，憲法法庭訂於3月24日上午進行言詞辯論。
為此，護家盟成員今天到司法院大門口舉行第3場記者會並陳情。
護家盟認為，護家盟對於同志議題的一貫態度是尊重人，無法認同行為，反對同志文化與性解放意識形態，進行教育與法制化；國家對於同性性行為的態度，是釋憲的關鍵與核心問題。
護家盟想問，如果法律認同同性性行為，則在學校進行相關的性行為就有法律依據，家長或社會能認同嗎？同志族群並不穩定，法律如何保障身分不穩定的族群？
護家盟也說，同志運動現況符合憲法第23條對自由權利的限制，以此來看，同性關係立法應該是違憲的；除了同性性行為是一個問題，同性關係衝擊人倫關係，也是大問題。1060315
(中央社)
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