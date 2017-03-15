薩德生變？ 韓代總統黃教安擬宣布不競選總統

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據韓聯社消息，韓國代總統、國務總理黃教安將在當地時間15日下午舉辦的臨時國務會議上宣布，不參加韓國總統競選。

在近半年來的總統選舉民調中，黃教安的支持度一直不及最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅，以及忠清南道知事安熙正。

有關薩德入韓，黃教安曾強調，薩德是保護國家人民免受北韓核導威脅的自衛措施，是正當防衛所必需，不針對任何第三國；如今黃教安宣布不投入大選，韓國部署薩德立場是否動搖，值得觀察。

(旺報)