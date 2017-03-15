女看護倒追雇主遭阻 憤而殺人 輕判14年定讞

桃園婦人劉金春因受僱看護曾姓老鄰長的病妻，進而愛上曾男，她因不滿曾的堂嬸屢次出面阻擾，去年她與對方發生爭吵後將其頭部壓在水溝裡溺死，最高法院考量劉女因一時情緒激動闖下大禍，依殺人罪將她輕判14年。

判決指出，60歲的劉女曾在80歲的曾男家中擔任看護，照顧他行動不便的妻子，對曾男產生情愫，前年11月5日清晨4點多，她到曾家祠堂找曾男未果卻碰到他的堂嬸，她因先前對堂嬸就有敵意，又因細故爭吵起來，互毆後她將堂嬸淹死在水溝裡。

劉女辯稱雙方互毆後她就離開，對方可能年紀大自行吸入溝裡冷水窒息，否認殺人。但法官佐以鑑定報告認為，劉女強壓曾男堂嬸頭部浸入水中致死，由於對方年邁她卻執意為之，有不確定殺人故意，觸犯殺人罪。

歷審認為劉女僅因感情糾紛而溺死曾男堂嬸，無視他人生命價值，造成死者家屬內心難以撫平的傷痛，且到案一再狡辯、不知悔悟，但考量劉女犯罪情節與罪大惡極之人相比「尚屬有別」，將她輕判14年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)