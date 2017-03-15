女看護倒追雇主遭阻 憤而殺人 輕判14年定讞
桃園婦人劉金春因受僱看護曾姓老鄰長的病妻，進而愛上曾男，她因不滿曾的堂嬸屢次出面阻擾，去年她與對方發生爭吵後將其頭部壓在水溝裡溺死，最高法院考量劉女因一時情緒激動闖下大禍，依殺人罪將她輕判14年。
判決指出，60歲的劉女曾在80歲的曾男家中擔任看護，照顧他行動不便的妻子，對曾男產生情愫，前年11月5日清晨4點多，她到曾家祠堂找曾男未果卻碰到他的堂嬸，她因先前對堂嬸就有敵意，又因細故爭吵起來，互毆後她將堂嬸淹死在水溝裡。
劉女辯稱雙方互毆後她就離開，對方可能年紀大自行吸入溝裡冷水窒息，否認殺人。但法官佐以鑑定報告認為，劉女強壓曾男堂嬸頭部浸入水中致死，由於對方年邁她卻執意為之，有不確定殺人故意，觸犯殺人罪。
歷審認為劉女僅因感情糾紛而溺死曾男堂嬸，無視他人生命價值，造成死者家屬內心難以撫平的傷痛，且到案一再狡辯、不知悔悟，但考量劉女犯罪情節與罪大惡極之人相比「尚屬有別」，將她輕判14年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。