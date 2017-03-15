華府櫻花節碰上最大暴風 賞櫻變看雪
拜暖冬之賜，美國國家國家公園服務處本月初宣布，今年華府潮汐湖櫻花盛開期預計在在3月14日至17日，櫻花節系列活動於15日展開。熟料，今冬最大的風暴卻從13日入夜襲擊美東，大雪紛飛，原本趕著到華府賞櫻者，冷風中，未見櫻花先見雪花。
華府潮汐湖畔週邊栽種了將近7千棵吉野櫻，每年4月前後爭相開放，吸引大批賞櫻人潮。今年冬天異常暖和，華府路旁的一些櫻花已在3月初綻放。國家公園管理局預計今年櫻花將從3月14日到3月17日盛開。櫻花盛開表示高達70%的櫻花會在這段期間綻放。去年潮汐湖櫻花在3月25日盛開。
就在眾人引頸期盼春天腳步來臨時，14日華府卻迎接今冬最大的風暴「史特拉」來襲，一片凜冽寒風籠罩，整個美東陷入戒嚴中，原本14日到訪的德國總理梅克爾也因天候延後到17日。國家公園管理局也把華府櫻花盛放期調整為19日至22日間。
國家公園管理局表示，今年氣候變異，史無前例，2月氣溫高達21度，3月遽降到零下2度。這樣氣候將導致潮汐湖畔的櫻花受到影響，很多花苞可能會被凍壞，未開花就變成褐色枯死落地。
但賞花心切的人們，在國家公園管理局宣布今年櫻花季提前後，已兼程趕到華府看櫻花，兩名從外地來的遊客14日步行到林肯紀念碑附近，佇立在寒風中，望著雪花飄落的潮汐湖，無奈地說: 「沒有櫻花倒是看到了雪花！」，真是人算不如天算。
配合櫻花盛開的櫻花節系列活動預定於15日開跑。粉紅領帶募款派對將在3月16日舉行，開幕儀式3月25。4月1日是風箏節、4月8日為櫻花遊行、4月15日是煙火節，潮汐湖畔文藝舞台表演則將從3月25日持續至4月9日。目前華府櫻花節官網尚未顯示節目有所變更。
(中時)
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