被罵「吃軟飯的男人」引殺機 中寮棄屍案判14年
蕭姓男子在去年11月間，和李姓前妻到台中市一家汽車旅館休息，在性交行為後發生口角，蕭男不滿被稱為「吃軟飯的男人」，竟然用枕頭悶死前妻，然後載到中寮鄉山區棄屍。南投地院審理終結，判處蕭男有期徒刑14年、褫奪公權5年。
法官在判決書中指出，蕭姓男子和前妻離婚後，仍然在一起，屬男女朋友關係；2016年11月6日兩人先到台中市吃完鴨肉麵線後，到汽車旅館發生性行為。
事後，蕭男要求前妻不要在聲色場所上班；李女不悅的說，他賺的錢不夠她用，並稱蕭男是吃軟飯的男人！
兩人爭執之際，蕭男用枕頭按住前妻的臉部口丶鼻，導致李女缺氧窒息死亡！
草屯警分局偵查隊循線追查，逮捕蕭姓男子，依殺人等罪嫌移送法辦。地院法官審結，殺人部分判刑13年6月丶遺棄屍體判刑1年，應執行有期徒刑14年丶禠奪公權5年。
(中時)
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