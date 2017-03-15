造價超越F-35A 美種馬王將成最貴直升機

美國海軍的新型CH-53K「種馬王」（King Stallion）重型直升機很貴，每架造價可望超越價格不斐的F-35A聯合攻擊戰機。

據美國國防部軍訊網(DoDBUZZ)報導，仍在研發的「種馬王」將取代美國海軍陸戰隊的CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）直升機。而1981年服役的「超級種馬」一架造價約為2,400萬美元（約合7. 5億台幣），相當於現在的4,100萬美元（約合13億台幣）。

不過，這和塞考斯基∕洛克希德馬丁（Sikorsky/Lockheed）一開價就是9,500萬美元左右（約合30億台幣）的「種馬王」相比，簡直是小巫見大巫。而種種跡象顯示，「種馬王」的造價還可能繼續攀升。

民主黨籍麻州聯邦眾議員宋嘉斯（Niki Tsongas）引述美國國會稽核處（Government Accountability Office，GAO）2016年公佈的「武獲報告」（Selected Acquisition Report）指出，每架「種馬王」的造價，要比基準估價增加了約14％。而她強調，美國海軍陸戰隊直接提供給眾議員的資料顯示，如今每架「種馬王」的造價已比基準估價飆升了22％，也就是一架就要1.22億美元（約合38億台幣）。

(中時電子報)