落軌意外頻傳 北捷明年全面加裝月台門

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台北捷運台電大樓站昨天發生落軌意外，這已不是第一次發生，台北捷運還有多處未加裝月台門，預計民國107年全部到位，北市議員何志偉盼提早至年底完工，避免意外發生。

台北捷運台電大樓站昨天有名視障女子不慎落軌，還好立即被救起，沒有大礙，但假如剛好有列車經過，後果不堪設想。

台北市議員何志偉今天表示，捷運落軌意外不只一樁，光是去年就發生數起民眾摔落軌事件。

北捷為防止乘客落軌，為未設置月台門的站點加設月台門，分年編列新台幣17億866萬3168元，分為「台北捷運增設月台門工程-台北車站及忠孝復興站部分」、「圓山站、市府站及國父紀念館站增設月台門工程」、「西門站等15個車站增設月台門工」、「雙連站等37個車站增設月台門工程」4階段，已完成台北車站、忠孝復興、圓山、國父紀念館、市府等個站點。仍有23站仍在建置中。

何志偉說，根據北捷資料顯示，此次發生落軌意外台電大樓站月台門預計今天完工，有些站等到明年才會有月台門。

何志偉認為，雖市府與捷運公司有補齊月台門措施，但民眾安危不能等，市府務必與廠商協調在今年底前完成剩餘站點，必要時動用第二預備備金。1060315

(中央社)