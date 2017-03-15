白宮先發制人 川普2005年繳稅11.8億
鑒於美國媒體將公布總統川普2005年的聯邦稅申報資料，白宮今天先發制人，早一步承認他們先前拒絕公布的關鍵細節，說川普2005年繳稅3800萬美元（約合新台幣11億8092萬元）。
法新社報導，白宮表示，川普2005年收入達「逾1億5000萬美元」，繳納3800萬美元稅金。
川普一直堅決拒絕公布報稅資料，打破所有政黨總統候選人延續數10年的傳統。
白宮是搶在微軟國家廣播公司（MSNBC）開始報導將公布兩頁報稅表之前，才搶先出手因應。
一位政府官員說：「當你寧願違反法律，針對10多年前的兩頁報稅表大作文章，就表示你為了收視率而不擇手段。」
他說，川普「不會繳納超過合法要求的稅額」。
他說：「話雖如此，即使在考量建築業景氣大幅惡化後，川普先生還是針對逾1億5000萬美元的所得繳納3800萬美元稅金。」
這位官員說，川普也支付「數千萬美元的其他稅金，像是銷售稅、營業稅與就業稅，這份非法公布的申報資料證明了這點」。
這名不願具名的官員聲稱：「竊取並公布報稅資料完全是違法的。不誠實的媒體可以繼續這麼做，然而總統將把重心放在自己身上，包括將造福所有美國人的稅制改革。」（譯者：中央社張曉雯）1060315
(中央社)
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