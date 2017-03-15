妄想太太討客兄 中年男患嫉妒妄想症
結婚多年的陳先生因懷疑太太在外有小王，雖找不到證據，但他堅信自己戴了綠帽，還曾將太太載到偏僻處拿刀威脅殺光全家，醫師表示，這是典型的嫉妒妄想，建議夫妻一起治療。
陳先生經商多年，平常工作都很正常，但年過40歲後，他開始懷疑太太外遇，連跟同行多說幾句話，買東西晚回家，都會打翻醋罈子，質問太太「是否在外討客兄？」太太澄清無用，還被先生關進冰箱。
幾月前，陳太太穿了一件新裙子出門，未料，卻遭妒火纏身的先生開車載到偏僻山裡，途中還拿刀威脅要殺光全家，太太嚇得趕忙報案，陳先生遭警方強制送醫。
台中慈濟醫院身心科醫師曾秀甄評估，陳先生是典型的「嫉妒妄想」的病人，先安排住院再給予夫妻治療，服藥後的效果良好，目前已能和平相處。
曾秀甄指出，「嫉妒妄想」好發於4、50歲的中年男女身上，男性又高於女性。配偶吃醋、猜疑並不罕見，「嫉妒妄想」卻是截然不同的情形，特徵是只要有一點點蛛絲馬跡就能捕風捉影。
曾秀甄表示，發病者通常是夫妻中個性比較內向、不善於交際的那一個，起初只是杯弓蛇影的懷疑，演變到百分百肯定一定有問題，跟蹤、偷看手機只算小事，如果得不到他們要的答案，男性常會暴力傾向，女性則是成天吵鬧不可開交。
醫師指出，「嫉妒妄想」針對「性」的妄想很強烈，有時還會發展出特定對象，例如因對面某鄰居看了他一眼，就把太太的內褲有異味聯想跟對方有染；家門口停了輛車，就認定是小王在等著跟太太亂搞，過頭的妄想內容，常把另一半搞得快得憂鬱症。
曾秀甄表示，嫉妒妄想的病人不是真的想離婚，其實是很愛對方，又很氣妄想中有外遇的對方，有心改善的家人，應採中立態度傾聽雙方說法，協助明辨真假，如懷疑有病態行為以溫柔口氣勸說就醫。
被懷疑的配偶可先自行尋求心理的諮商、專家的意見，了解是否為需要治療的情形，鼓勵另一半連袂找醫師，做夫妻治療諮詢，兩人一起面對，找到妄想原因與想法，找回家庭的和諧。1060315
(中央社)
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