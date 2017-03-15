在地尚好 屏北高中晨間廚房產學合作

國立屏北高中與晨間廚房產學合作，今天簽約，校長林聰明表示，晨間廚房是屏東的企業，希望讓學生與業界不脫勾，晨間廚房總監黃義升說，希望能保留屏東人口不要外移。

晨間廚房2001年由黃義升夫妻與朋友邱明正創辦，原來從事建築業的黃義升由於孩子出生，為了有時間陪伴小孩，決定開早午餐店，當時台灣連鎖早午餐店剛起步，黃義升將自己的建築專業帶進店內的裝潢，用藍白色系為消費者營造安心休閒的用餐環境，內部設備使用不銹鋼鐵以達店面整潔、明亮及設備耐用。

第1家店在自己屏東長治鄉的家，而後開始拓展到屏東市，鮮亮整潔的用餐環境及多樣化的菜單，立刻在南部造成話題，加盟店也不斷往高雄及中北部拓展，黃義升與邱明正堅持加盟店的食材由自己的中央廚房供應，以控管品質，至今全台加盟店400家，中國大陸有50家，仍在拓展中。

屏北高中校長林聰明表示，屏北高中有餐飲學程與商業學程，希望學生的學習能與企業結合，畢業或升學後能夠不與業界脫勾，日本現在大學1年級都休學到業界學習，這樣才能知道業界需要什麼。

林聰明說，與晨間廚房產學合作後，高二學生將利用3週進行實習，高3統測後到畢業前再前往實習。

黃義升說，曾與大學產學合作，但學生畢業後都回到居住地，屏北高中都是在地升學的學生，未來這些學生留在家鄉的機率也大，除了為家鄉培訓人才、讓人口不要外移外，也可以為自己的企業培訓人才。

高二學生蕭奇恩說，能夠到企業學習是另一種成就感。黃冠霖則說，可以累積工作經驗和實力，用在以後的工作上。1060315

(中央社)