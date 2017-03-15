拼地震預測 學者：需關注社會衝擊
唐獎「女性永續發展科學週」今天邀請中央大學教授馬國鳳到花蓮談地震科學。她強調防災比預測更重要，因為就算成功預測，「地震還是會來。」另外，需關注預測造成的社會衝擊。
馬國鳳今天到花蓮縣慈濟大學演講，花蓮高中、花蓮女中、慈濟大學附中的學生擠滿會場。
近來媒體、民眾談到地震研究，多聚焦於「預測」。但馬國鳳認為，就算能「預測」，也不能「預防」，無論如何，地震還是會來，還是會造成災害。
馬國鳳表示，在有限資源下，防災比預測還要重要，且防災不只是國家的事，每一個人都要有「面對風險」的心態，隨時做好自救的準備。
她也提到，未來即便科技進展到能夠「預測」地震的到來，所帶來的社會衝擊，恐怕大於地震本身。想像一下，如果提前一週就知道台灣將發生大地震，人們會陷於恐慌之中，機場會擠滿逃難者。
馬國鳳表示，目前科學做不到「預測」地震，但卻能早期「預警」，例如南投發生地震時，可以在震波傳到台北前提前幾秒，提醒民眾做好防範措施。
不過即便是「預警」，也有可能造成社會衝擊，馬國鳳舉例，當人們習慣預警，如果有一次沒收到簡訊，政府相關單位就有「被告」的風險。因此在科技進展的同時，也必須做好政策和社會配套。1060315
(中央社)
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