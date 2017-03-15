美航艦卡爾文森號老當益壯 服役滿35年

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美軍太平洋司令部14日指出，美國海軍航空母艦卡爾文森號於13日服役滿35周年，當天她部署在西太平洋執行巡弋任務。圖為卡爾文森號在西太平洋巡弋的檔案照片。（圖取自美國海軍官網）中央社 106年3月15日

美軍太平洋司令部今天指出，美國海軍航空母艦卡爾文森號於13日服役滿35周年，當天它仍一如往常，在西太平洋執行巡弋任務。

1980年下水，兩年後正式服役的卡爾文森號（USS Carl Vinson, CVN70），是美國海軍10艘尼米茲級（Nimitz Class）航空母艦中的第3艘，隸屬第3艦隊，全長330多公尺，排水量超過9萬噸，可搭載逾60架飛機包括F/A-18「大黃蜂」戰機等。

這艘航艦是紀念同名且已故的美國聯邦眾議員而命名，表彰他從政生涯超過50年，並感謝他從政期間為美國海軍所貢獻的心力。

美軍太平洋司令部（PACOM）發布新聞稿說，卡爾文森號自1983年服役至今，曾經歷重要時刻並執行許多關鍵任務，包括2010年馳援海地大地震，2011年美軍獵捕恐怖組織首腦賓拉登等，卡爾文森號都參與任務。

目前亞太局勢風雲詭譎，卡爾文森號近來成為美軍維護亞太盟邦與海域和平及安全的重要利器，今年年初中國大陸航空母艦遼寧號前往南海又穿越台灣海峽，卡爾文森號隨即奉派前往亞太巡弋。

韓美聯軍13日宣布，共同策劃為期11天代號「關鍵決斷」的軍事演習，卡爾文森號以及相關先進武器和美軍特種部隊全數投入。1060315

(中央社)