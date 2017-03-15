生涯頭一遭 山豬王捕獲2公山豬
生涯獵山豬超過千頭的布農族山豬王吉阿努，今天上午單獨帶著10隻獵狗上山，竟一口氣捕獲兩隻生性兇猛的公山豬，是他獵山豬近50年來的第一次。吉阿努說，以往抓母豬可能可以再捕獲2、3隻小豬，但一次打到兩隻大公山豬從來沒遇過，也順利為民眾解決心頭之患。
吉阿努說，延平鄉永康山區有民眾養雞及羊，但近來他們飼養的狗遭到山豬攻擊受傷，民眾擔心山豬對人或動物造成危害，才請他協助捕獵山豬。
上午吉阿努帶著10隻獵狗上山，獵狗很快發現其中一隻公山豬，並迅速發動攻擊，他也趕緊上前補上一刀，讓公山豬很快就斃命，不料領導狗群的師傅狗又在五百公尺外的山區，發現另一頭山豬，並引導其他狗前往攻擊，吉阿努只好趕緊衝到現場，再為山豬補上一刀，順利捕獲2隻山豬。
吉阿努說，2隻山豬都超過10歲，獠牙甚至比成人手指長且尖銳，具有殺傷力及攻擊性，為了避免他的狗受傷，再遠再累也要趕快跑到現場，以尖刀刺入山豬的心臟，就能讓山豬斃命。
他說，雖然膝蓋已經換了人工關節，原本想退休，但仍禁不住友人請託只能繼續出馬獵山豬，光今年就打到11隻，這次居然一次打到2隻公山豬，體型都超過100台斤，是他獵山豬47年來第一次，十分少見。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。