生涯頭一遭，山豬王捕獲2公山豬

山豬王吉阿努一口氣捕獲2隻大型公山豬，是他獵山豬近50年來第一次。（黃力勉攝）

公山豬的獠牙既長且尖銳，具有攻擊性及殺傷力。（黃力勉攝）

生涯獵山豬超過千頭的布農族山豬王吉阿努，今天上午單獨帶著10隻獵狗上山，竟一口氣捕獲兩隻生性兇猛的公山豬，是他獵山豬近50年來的第一次。吉阿努說，以往抓母豬可能可以再捕獲2、3隻小豬，但一次打到兩隻大公山豬從來沒遇過，也順利為民眾解決心頭之患。

吉阿努說，延平鄉永康山區有民眾養雞及羊，但近來他們飼養的狗遭到山豬攻擊受傷，民眾擔心山豬對人或動物造成危害，才請他協助捕獵山豬。

上午吉阿努帶著10隻獵狗上山，獵狗很快發現其中一隻公山豬，並迅速發動攻擊，他也趕緊上前補上一刀，讓公山豬很快就斃命，不料領導狗群的師傅狗又在五百公尺外的山區，發現另一頭山豬，並引導其他狗前往攻擊，吉阿努只好趕緊衝到現場，再為山豬補上一刀，順利捕獲2隻山豬。

吉阿努說，2隻山豬都超過10歲，獠牙甚至比成人手指長且尖銳，具有殺傷力及攻擊性，為了避免他的狗受傷，再遠再累也要趕快跑到現場，以尖刀刺入山豬的心臟，就能讓山豬斃命。

他說，雖然膝蓋已經換了人工關節，原本想退休，但仍禁不住友人請託只能繼續出馬獵山豬，光今年就打到11隻，這次居然一次打到2隻公山豬，體型都超過100台斤，是他獵山豬47年來第一次，十分少見。

(中時)