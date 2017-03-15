彰縣溪陽國中力抗私校競爭 邀新鮮人參訪見證教學成績
彰化縣立溪陽國中為力抗私立學校競爭，15日舉邀請轄區小學應屆畢業生到校「新鮮人看溪陽」，除了讓即將入學的新生認識溪陽的學習環境與師資見證教學績效，並宣導就近入學也能創造免試入學的競爭優勢，希望打破私校的迷思。
溪陽國中為了這次活動，不僅派出專車接送學區國小師生、校長及家長會長，還在小貴賓抵達時，由口琴隊在校門口演奏迎賓曲，接著校長黃森明分送精美宣傳摺頁、校刊，並分享溪陽的榮譽榜。
黃森明帶著即將入學的新鮮人逐一介紹溪陽的辦學績效，並讓孩子體驗特色社團，包括推手、機器人、童軍及木球；到訪的師長則由輔導室安排座談，商討國中小端接續發展多元特色社團，並就適性輔導等議題雙向溝通。
黃森明不諱言，現行政策讓公立學校招生很吃虧，因為政策要求公立國中常態編班，讓注重菁英教育的家長不認同；私校可以資優班名義招生，又不限人數，公立國中教學則一切要正常，但超額比序的方式和不確定性，讓家長覺得很複雜。
他說，家長升學導向觀念不改，私校會以免費、獎學金吸走各國小最頂尖學生，結局如何，很難想像。強調，這次活動是要讓家長清楚看到公立的溪陽國中擁有優質活化的教學方式、多元的校外教學體驗，可以培養出寬廣的視野和堅強競爭力，沒有城鄉差距!「你的小孩，不必送到私校，也會有好成績」。
(中時)
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