捷運客又落軌 何志偉批：裝月台門12年未完工

台北捷運公館站有安全門，但仍有部分站尚未裝設。(圖/本報系資料)

昨日傍晚約六時發生視障女性在台電大樓捷運站落軌意外，造成捷運列車緊急停駛，民眾所幸並無大礙。

落軌事件頻傳，台北市議員何志偉調閱資料發現，仍有15站月台門仍建置中，甚至有8站要等到107年才完工，且主要在北投區。

何志偉呼籲柯市府，研擬以二備金要求廠商提早完成成，提早在今年完工，避免落軌意外再次發生!

(中時)