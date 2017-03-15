南瑤宮笨港進香 換龍袍洋溢神明姊妹情

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南瑤宮笨港進香團隊伍今天在笨港天后宮，完成換龍袍神聖儀式。（吳敏菁翻攝）

南瑤宮笨港進香團隊伍今天在笨港天后宮，完成換龍袍神聖儀式。（吳敏菁翻攝）

彰化南瑤宮笨港進香「百年古香路」今天第4天進入高潮，上午在嘉義縣新港鄉已重建笨港天后宮，進香主委、彰化市長邱建富的夫人林素真，恭謹地為媽祖換穿上新龍袍，這流傳200多年「換龍袍」聖典，獨步全台，一直由虔誠的婦女進行，彰顯神明之間感人的姊妹情誼，參與盛典信徒觀禮這神聖的這幕都好感動。

南瑤宮笨港進香團隊伍陣容浩大，15日達新港水仙宮與位於水仙宮旁邊、已重建12年的笨港天后宮，完成換龍袍神聖儀式。

擔任進香主委、彰化市長邱建富表示，彰化南瑤宮開基三媽香火，是清朝雍正年間楊謙自笨港天后宮攜往彰化，飲水思源，進香都會到楊氏祖屋拜訪後代。楊氏後代有感哪有神明探望凡人的道理，請南瑤宮雕了一尊媽祖金身奉祀，演變南瑤宮往笨港，成了媽祖探望「自家姐妹」。

邱建富說，後來楊氏子孫財力不濟，無力更新媽祖龍袍，衍生了南瑤宮每年進香攜帶新龍袍的更衣聖典。

日治時期末期，楊家後代男丁被日軍徵集南洋當軍夫，子孫絕嗣，恐奉祀媽祖香火無人為繼，媽祖金身遷祀水仙宮，直到12年前笨港天后宮完成重建，換龍袍儀式才移到新的笨港天后宮進行。今天晚上將在新港奉天宮舉行會香前的祝壽大典。

(中時)