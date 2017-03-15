經典賽八強 波多黎各擊敗多明尼加

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世界棒球經典賽八強賽，上屆決賽組合今天提前交手，波多黎各以3比1擊敗上屆冠軍多明尼加，中斷多明尼加的11連勝，莫里納（Yadier Molina）全壘打、貢獻2打點。

經典賽八強複賽分成兩組，各4隊分別在日本東京巨蛋、美國聖地牙哥教士主場兩地打分組循環賽，前2名晉級準決賽。

多明尼加、波多黎各、美國、委內瑞拉在美國組，由波多黎各率先搶下1勝。

波多黎各在1局下率先得分，在一二壘有人的情況下，捕手莫里納（Yadier Molina）敲出安打，送回壘上跑者。

多明尼加靠著克魯茲（Nelson Cruz）全壘打，2局上以1比1追平追平，但沒把握得點圈機會，6支安打只得這1分。

波多黎各外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）4局下在一壘有人時，敲出二壘安打，攻下超前分，取得2比1領先。

1局下建功的莫里納在6局下敲出陽春全壘打，追加分數為3比1領先。前桃猿洋投（Orlando Roman）先發2.1局失1分，後續上場的牛棚投手0失分，波多黎各拿下勝利。

波多黎各這一勝，使得上一屆8戰全勝奪冠、本屆預賽3連勝的多明尼加隊吞下敗仗。多明尼加中斷自2013年以來在經典賽的11連勝。。1060315

(中央社)