美國務卿亞洲行首站訪日 料談薩德部署

我要評比

美國國務卿提勒森今天將抵達東京，展開上任以來首度亞洲行，會見日本首相安倍晉三與外務大臣，可能探討擬在日本部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）等議題。

路透社報導，提勒森（Rex Tillerson）是前埃克森美孚公司（Exxon Mobil）執行長且從未擔任公職，試圖評估他表現的人將關注這趟亞洲行，觀察他如何在龐大安全與經濟風險下，在錯綜複雜又分外緊張的外交局勢從中斡旋。

此外，由於白宮派系似乎在競相爭奪影響力，外界也將觀察他獲得川普關注的程度。

提勒森昨天與川普在白宮共進晚餐，他將在沒有一般採訪團隨行下，搭乘自己的飛機展開亞洲行。自季辛吉（Henry Kissinger）於1970年代任職，一向都有採訪團跟隨美國國務卿出訪。

然而，根據美聯社報導，一名偏保守派的網站記者，是唯一陪同提勒森出訪亞洲的媒體代表。

媒體獨立新聞評論（Independent Journal Review）今晚表示，旗下記者麥克派克（Erin McPike）是唯一陪同提勒森訪問日本、南韓與中國大陸的記者。美國國務院證實這則報導。

提勒森將會晤日相安倍晉三與外務大臣岸田文雄，預計將討論日本加強飛彈防禦的規劃，還有可能在日本部署薩德反導系統的計畫，以及川普對美日貿易不平衡的擔憂。

國務院代理發言人唐納（Mark Toner）7日說，國務卿提勒森15日起將訪問日、韓、中，指出提勒森上任以來首度出訪地點，就是亞太區域，這顯示美國對進一步深化與強化自身在亞太地區安全與經濟利益的承諾。

提勒森15日至19日訪問亞洲，他將於15日先抵達東京，隨後於17日訪問首爾，18日轉赴北京，在訪問日本與南韓期間，他將分別與日、韓官員討論雙邊及多邊議題，尤其是針對北韓近來的彈道飛彈試射威脅，他將重申美國會信守戰略協作。

針對訪問大陸，唐納則指出，提勒森日前在與大陸外交部長王毅及國務委員楊潔篪會面時，都提到美國有意與大陸發展建設性關係，但他也強調，提勒森將展現美國決心要大陸在貿易、區域議題及人權上，依據國際法公平行事。1060315

(中央社)