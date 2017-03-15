李克強：將試行陸港債券通 外資可買

中國大陸國務院總理李克強今天公布，大陸政府準備今年內首次在香港和大陸試行「債券通」，境外資金可以購買。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午閉幕，李克強隨後在北京舉行記者會，當被問到「港獨」問題和北京中央對香港的「一國兩制」政策會否改變時，他說，對「一國兩制」的方針要全面理解和執行。

他說，在向大陸全國人大提交的「政府工作報告」中已說過，「一國兩制」的實踐要不動搖、不走樣、不變形。

對於如何支持香港發展，李克強說，大陸中央政府會不斷地增加力度，推出許多有利香港發展、有利於大陸和香港合作的舉措。

他說，「比如說，去年我們出台了『滬港通』，我們要進一步來探索開放債券市場，這是國家的需要，香港也有平台。」

李克強公布，大陸政府準備今年首次在香港和大陸試行「債券通」，「也就是說允許境外資金在境外購買內地（大陸）的債券，這是第一次」。

他說，香港是「近水樓台先得月」，這有利於維護香港的國際金融中心地位，也有利於香港居民有更多的投資管道，從而受惠，有利於香港的長期繁榮穩定。

「滬港通」是指香港和上海股市互通買賣，於2014年底啟動，「深港通」香港與深圳股市的互通買賣則於2016年底啟動。1060315

(中央社)