日派準航母赴南海 陸專家：美國亞太副手的象徵
日本海上自衛隊計畫預定5月派遣其最大的軍艦「出雲」號直升機驅逐艦向印度洋方向進行為期三個月的遠航，其中預計途經南海，這是二戰後日本海上軍力在這一地區最大規模的展示。大陸海軍專家分析，這是日本欲在亞太及南海問題上充當美國副手的象徵。
陸媒澎湃新聞網14日報導，一旦「出雲」號進入南海後，中國如何應對？大陸軍事專家李傑表示，「出雲」號進入南海後，中國肯定會有所反制，但恰當而具體的行動仍要看「出雲」號配備的兵力、動用的裝備、演練的科目及其與美軍的互動。
報導指出，「出雲」號直升機驅逐艦於2015年3月25日正式在日本海上自衛隊服役，採取類似航母的前後完整貫通式甲板，全長248公尺，寬38公尺，並以2.7萬噸的滿載排水量成為日本海上自衛隊最大的艦艇。
「直升機驅逐艦隻是日本的稱法，就其性質而言，出雲號是一艘以反潛為主要任務的準航母。」上海外國語大學國際關係與公共事務學院特約研究員馬堯表示，從軍事角度看，該艦在南海的指向性相當明確，即針對中國的彈道飛彈核潛艇。
馬堯說：「首先，我們應加強海洋態勢感知能力，務必做到對其行蹤進行全面掌握；其次，加強對制海權、制空權的奪取能力，使用大型水面戰艦，如052系列驅逐艦前出部署，並在必要時出動海軍航空兵及空軍的戰鬥機、轟炸機進行牽制，使其感受到實實在在的軍事壓力。」
另據路透社援引匿名人士消息，「出雲」號此行旨在檢驗其執行延伸使命的能力，並且「會與美軍在南海進行聯合演練」，而日本海上自衛隊發言人拒絕對此發表評論。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。