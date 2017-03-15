日派準航母赴南海 陸專家：美國亞太副手的象徵

日本海上自衛隊計畫預定5月派遣其最大的軍艦「出雲」號直升機驅逐艦向印度洋方向進行為期三個月的遠航，其中預計途經南海，這是二戰後日本海上軍力在這一地區最大規模的展示。大陸海軍專家分析，這是日本欲在亞太及南海問題上充當美國副手的象徵。

陸媒澎湃新聞網14日報導，一旦「出雲」號進入南海後，中國如何應對？大陸軍事專家李傑表示，「出雲」號進入南海後，中國肯定會有所反制，但恰當而具體的行動仍要看「出雲」號配備的兵力、動用的裝備、演練的科目及其與美軍的互動。

報導指出，「出雲」號直升機驅逐艦於2015年3月25日正式在日本海上自衛隊服役，採取類似航母的前後完整貫通式甲板，全長248公尺，寬38公尺，並以2.7萬噸的滿載排水量成為日本海上自衛隊最大的艦艇。

「直升機驅逐艦隻是日本的稱法，就其性質而言，出雲號是一艘以反潛為主要任務的準航母。」上海外國語大學國際關係與公共事務學院特約研究員馬堯表示，從軍事角度看，該艦在南海的指向性相當明確，即針對中國的彈道飛彈核潛艇。

馬堯說：「首先，我們應加強海洋態勢感知能力，務必做到對其行蹤進行全面掌握；其次，加強對制海權、制空權的奪取能力，使用大型水面戰艦，如052系列驅逐艦前出部署，並在必要時出動海軍航空兵及空軍的戰鬥機、轟炸機進行牽制，使其感受到實實在在的軍事壓力。」

另據路透社援引匿名人士消息，「出雲」號此行旨在檢驗其執行延伸使命的能力，並且「會與美軍在南海進行聯合演練」，而日本海上自衛隊發言人拒絕對此發表評論。

(旺報)