NBA》柯瑞決勝節發飆 勇士逆襲七六人止敗

被外界批評軟弱的前兩季例行賽MVP得主史提芬柯瑞，15日在球隊最多落後16分的情況下，決勝節豪取12分，包含3顆三分球，幫助勇士在主場後來居上，106比104逆轉擊敗七六人，中止3連敗窘境。

勇士自從杜蘭特受傷後就陷入困境，最近7戰輸了5場，而且是3連敗纏身，這是勇士最近三季以來不曾出現過的低潮。此役，勇士又在第三節出現問題，防守根本到不了位置，加上進攻上也找不到手感，導致最多落後16分。

比賽進入決勝節，卓雷蒙格林與李文斯頓及時挺身而出，史提芬柯瑞也適時地回神，連續兩顆三分球先幫助勇士逆轉超前，緊接著又在底線飆進三分冷箭，率領勇士取得3分優勢。比賽剩下8.6秒，七六人竟然發生邊線發球致命失誤，勇士巴恩斯快攻爆扣卻放槍，七六人薩瑞奇站上罰球線，第一罰得手，第二罰故意不進，勇士抓下籃板，最終以2分之差險勝。

勇士能夠止敗的功臣除了攻下29分、7籃板、5助攻的柯瑞外，卓雷蒙格林繳出全能的20分、7籃板、8助攻、4抄截、6阻攻，克雷湯普生貢獻28分，三大先發球員幫助金州軍團驚險留下勝利。

功虧一簣的七六人在第四節僅攻下14分，白白浪費擊敗全聯盟最佳球隊的機會，薩瑞奇25分、7籃板、6助攻，歐卡佛22分。

(中時電子報)