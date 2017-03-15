外勞健檢資訊ｅ化　聘雇時間省一半

過去雇主申請聘僱外籍勞工，需檢附外勞健檢合格紙本文件，雇主在等候醫院通知往返的紙本作業就要花上10~14天，勞動部與衛福部攜手合作建構相關網路平台，將外勞健檢結果直接上傳，搭配線上申請的聘僱外勞系統，最慢7天，雇主就能取得聘僱許可。

勞動部指出，醫院將外勞健檢結果上傳至「外籍勞工健康檢查報告資訊介接平台」後，勞動部就可透過該平台勾稽比對健檢結果，雇主無須再檢附紙本，不但能減輕雇主負擔，增加便利性，提升政府行政效能，也能避免遺失補發問題。

勞動部於介接平台勾稽比對外勞健檢資料時，如發現有外勞健檢結果為不合格，將函請雇主於65日內補正外勞健檢合格證明文件，如果不能在期限內補正，或經補正後檢查結果仍為不合格者，將廢止雇主聘僱許可。

此外，外勞除入國後3日須辦理健康檢查外，入國工作滿6個月、18個月及30個月的前後30日內，也要到醫院接受定期健檢，以確保國內防疫安全，如雇主未於規定期限內辦理，將處6~30萬元罰鍰，如經地方衛生主管機關通知辦理健康檢查，仍未辦理，勞動部並將廢止雇主招募許可及聘僱許可。

(中時)