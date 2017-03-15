聚雲集團對藝術「心動」 獲頒山茶花騎士勳章
「聚雲集團」為支持台灣當代藝術新成立的「心動藝術空間」，將於3月18日開幕。聚雲集團董事長潘芳中是知名藏家，透過創立博物館與美術館，提供大眾更多藝術欣賞的空間，新空間選址於大安區靜巷中，創造藝術成為生活隨處可見，營造更親近的藝術人文氣息。
除了新成立「心動藝術空間」，該企業對社團法人台灣視覺藝術協會（簡稱視盟）也大力支持。為表彰該集團長期對於台灣視覺藝術發展的支持與貢獻，視盟將由理事長陳文祥代表，於3月18日開幕當天頒發「山茶花騎士勳章」予心動藝術空間執行長孫玉霞。
視盟是全國性的藝術團體，成立宗旨為服務藝術家、服務藝術社群，透過視覺藝術相關專業資源的整合與集結，為台灣藝術家、視覺藝術工作者推展出更良善的生態與環境。「山茶花騎士勳章」是視盟自2012年以來，作為感謝各界為視覺藝術提供的扶持與貢獻，向帶有古典而又崇高之騎士精神的支持者，頒贈的感謝與榮譽。
山茶花與騎士精神有著「高雅聖潔」、「忠實勇敢」的特質，視盟希望藉著山茶花重瓣、群聚的特質，有如山茶花騎士給予台灣的藝術家、藝術環境，持續輪轉不斷、生生不息的灌溉與護持；因此特別邀請台灣知名藝術家團體「豪華朗機工」限量打造「山茶花騎士勳章」，作為表徵榮譽的印記：「真正的騎士，榮譽高於一切」。
山茶花騎士勳章授予儀式將3月18日14：30，在心動藝術空間開館開幕當天舉行。心動藝術空間地址：台北市大安區安和路一段90巷3號。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。