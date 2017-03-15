聚雲集團對藝術「心動」 獲頒山茶花騎士勳章

視盟邀請台灣知名藝術家團體「豪華朗機工」設計的山茶花騎士勳章。（視盟提供）

「聚雲集團」為支持台灣當代藝術新成立的「心動藝術空間」，將於3月18日開幕。聚雲集團董事長潘芳中是知名藏家，透過創立博物館與美術館，提供大眾更多藝術欣賞的空間，新空間選址於大安區靜巷中，創造藝術成為生活隨處可見，營造更親近的藝術人文氣息。

除了新成立「心動藝術空間」，該企業對社團法人台灣視覺藝術協會（簡稱視盟）也大力支持。為表彰該集團長期對於台灣視覺藝術發展的支持與貢獻，視盟將由理事長陳文祥代表，於3月18日開幕當天頒發「山茶花騎士勳章」予心動藝術空間執行長孫玉霞。

視盟是全國性的藝術團體，成立宗旨為服務藝術家、服務藝術社群，透過視覺藝術相關專業資源的整合與集結，為台灣藝術家、視覺藝術工作者推展出更良善的生態與環境。「山茶花騎士勳章」是視盟自2012年以來，作為感謝各界為視覺藝術提供的扶持與貢獻，向帶有古典而又崇高之騎士精神的支持者，頒贈的感謝與榮譽。

山茶花與騎士精神有著「高雅聖潔」、「忠實勇敢」的特質，視盟希望藉著山茶花重瓣、群聚的特質，有如山茶花騎士給予台灣的藝術家、藝術環境，持續輪轉不斷、生生不息的灌溉與護持；因此特別邀請台灣知名藝術家團體「豪華朗機工」限量打造「山茶花騎士勳章」，作為表徵榮譽的印記：「真正的騎士，榮譽高於一切」。

山茶花騎士勳章授予儀式將3月18日14：30，在心動藝術空間開館開幕當天舉行。心動藝術空間地址：台北市大安區安和路一段90巷3號。

(中時)