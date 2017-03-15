靠一滴血 警破16年前汽車竊案

透過DNA比對，嘉義警方破獲一起16年前的汽車失竊案。（警方提供）

民國90年5月1日，嘉義縣議員李國勝的愛車，一輛克萊斯勒黑色轎車在住家附近遭竊，3天後，嘉義市警方3天後找到一輛未懸掛車牌同款車，經比對確認是李國勝的車。雖鑑識人員在車內找到一滴嫌犯遺留的鮮血，但送內政部警政署刑事警察局作DNA建檔比對，卻沒比對出來，以致於偷車賊逍遙法外長達近16年。

日前朴子分局接獲刑事局公文，指經DNA比對，查出目前關在雲林監獄的收容人林世宗DNA跟這椿16年前的竊案相符，警方隨即到獄中借訊林姓嫌犯，林嫌犯推拖年代久遠，早就沒印象，但堅決否認偷車。對於車內為何有他的血？卻聲稱因年代久遠，推測可能是在車內施打毒品，血不小心滴下來，說辭反覆顛倒，警方訊後依法函送嘉義地檢署偵辦。至於李國勝得知偷車賊找到，也直呼太神奇。

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(中時)