南鐵拆遷戶抗爭 賴清德：持續溝通

台南鐵路地下化工程今天宣告正式動工。針對部分拆遷戶抗爭，台南市長賴清德表示，會持續溝通，希望做到就算不讓他們滿意、接受，也不要有遺憾。

交通部鐵路改建工程局今天在台南市舉辦南台南站路段地下化工程開工動土典禮，反南鐵東移全線自救會成員要到場陳情受阻，短暫與員警推擠，最後只能在場外數百公尺遠處表達意見。

賴清德在動土典禮後接受媒體訪問時表示，希望鐵路地下化這個重大工程能如期如質完工，縫合台南市的都市景觀，讓台南市持續進步；一併解決百年來在平交道發生的意外，以後不會再度產生。

賴清德表示，雖然絕大多數的拆遷戶都已經同意，反對的只是少數人；但看到他們長年辛苦在抗爭，其實也很不捨。但抗爭者提出的版本，相較於行政院核定的版本並沒有比較好；不但工程方法複雜，時間更長，經費更多，也更危險，甚至也要拆更多房子，古蹟也無法保存。

他說，台南市政府配合中央重大政策持續推動；另一方面也提出照顧方案，希望能把衝擊降到最低。包括照顧住宅、以及提高他們房子未來重建時的建蔽率和容積率。

賴清德表示，將持續與拆遷戶溝通說明，希望能在一個比較高興的氛圍之下去推動這個重大建設，讓他們不至於滿意、接受，但至少不要有遺憾。1060315

(中央社)