台塑越鋼污染 越民要求賠償還人民

多名越南移工今天到駐台北越南經濟文化辦事處前抗議，要求越南政府公開台塑越鋼污染賠償的5億美元流向，並停止對人民施行暴力、釋放因越鋼案遭關押的人民。

去年4月台塑河靜越鋼污染導致魚群暴斃，越南中部多數人民受害，台塑為此賠償5億美元，但賠償金卻遲遲未到受害民眾的手裡，多名移工今天出面抗議，同時要求越南政府尊重言論及遊行自由、停止對上街的人民施行暴力。

環境法律人協會理事長張譽尹表示，越南台塑河靜鋼鐵廠污染事件演變至今，可以看出是台灣企業污染及越南政府怠惰所造成的，台灣將高污染產業外移至越南，造成越南不適居住，又不給予受害居民賠償，是對越南人民的雙重剝削。

此外，當越南人民與天主教神父阮廷淑一同前往河靜省遞交對台塑的訴訟文件時，又因此遭到警方毆打。台灣人權促進會專員林彥彤指出，越南政府提供3000公頃土地，是迫遷當地居民而取得的，污染事件發生後，越南政府也不斷刁難，這種打壓集會遊行、禁絕新聞與言論自由的做法，是威權政府的慣用手法。

隨後越南經濟文化辦事處派代表出面接受陳情書，不過對於移工們的問題都未回應，僅強調會收下陳情書後，在警方護送下離開。1060315

(中央社)