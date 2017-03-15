雲林檢警聯手 一舉破獲4家賭博電玩
雲林地檢署今天表示，檢警聯手一舉破獲4家賭博電玩，全案以涉嫌違反賭博罪、電子遊戲場業管理條例等偵辦。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢察官黃立夫、朱啟仁、李松諺、江炳勳14日指揮雲林縣警察局督察科，調用上百名警力，在斗六、西螺、土庫、虎尾等地掃蕩電子遊戲場。
檢警查獲首都、金龍、金庫、黃金城等4家電子遊戲場，以擁有合法執照為掩護，利用電玩供顧客賭博並換取現金。
檢警當場查扣賭博電玩機檯169台（電腦IC版231塊）、賭資新臺幣20萬9560元、積分卡、代幣、賭資流量紀錄的帳冊、逃避警方查緝的監視器主機等，其中在西螺金龍電子遊戲場，查扣價值不斐的百家樂機械手臂發牌機1台。
警方指出，現場員工及賭客在偵訊時供稱，有兌換現金賭博的情事；因涉案賭客眾多，全案依法移送，並移請雲林縣政府撤銷電子遊戲場的營業許可。
檢方表示，從民國104年3月起，檢警大力掃蕩賭博電玩多達22家，查扣賭資共新台幣187萬7540元、電玩1138台，阻斷業者不法利益上億元，但是雲林至今仍有136家電子遊戲場，將持續追查不法。1060315
(中央社)
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