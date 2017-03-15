替代役也有教召 退役8年內有機會中籤

我要評比

過去有人說替代役沒有教召，內政部今天表示，替代役退役後8年內可能被召集參加災害防救演訓。演訓召集每年最多1次，每次1日以內。目前國內列管的備役役男約有30萬人。

對於替代役是否有教召問題，役政署說，其實替代役也有類似的規定，在退役後8年內有可能被召集參加災害防救演訓，從102年首次實施至今年2月底止，全台共已召集1660位備役役男。

內政部表示，替代役役男服役期滿後至屆滿36歲當年12月31日除役止，身分為備役役男，依「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」規定，備役役男於退役後8年內，除符合免除召集規定條件者外，都有可能被召集參加災害防救演訓，讓政府儲備災害防救及災區重建的人力。

內政部說，演訓召集每年最多1次，每次1日以內。目前國內列管的備役役男約有30萬人。依據役政署統計，截至今年2月底止，全台已有19個地方政府曾辦理演訓召集，共召集1660位備役役男，進行災害防救演訓。

內政部說，藉由成立備役役男勤務編組管理中心，平時將備役役男依服役類別及專長等納入勤務編組，並定期辦理備役役男演訓召集，複習及強化其專長技能，災害或戰爭發生時，能迅速及有效投入救災及支援軍事動員工作。

經過服役期間訓練，內政部進一步指出，當有災害發生時，消防役備役役男可以支援投入防救災及緊急救護工作；警察役備役役男可支援社會秩序維護或交通管制；醫療役備役役男從事醫療支援相關工作等。

內政部表示，目前台北市等12個地方政府，已陸續成立「替代役備役役男勤務編組管理中心」，除辦理每年備役役男演訓召集相關事務，儲備國家防救災及動員輔助人力外，也協助推動現役或退役役男及其家屬扶慰助事項，並辦理備役役男參與公益服務、關懷弱勢團體等工作。1060315

(中央社)