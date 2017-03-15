戰雷霆砍新高24分 林書豪稱許對手
NBA布魯克林籃網隊今晚迎戰雷霆，明星後衛林書豪拿下全隊最高5助攻、攻下本季新高24分。傷後復出10場以來，平均每役下場21.6分鐘，拿下14.7分，已恢復近傷前水準。
籃網上半場成功壓制雷霆，而在林書豪防守下，球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）也只拿下13分，唯下半場籃網外線失去準頭，缺乏動能、後繼乏力，終場以104比122輸給雷霆。
林書豪上場逾26分鐘，與前幾場時間相當，攻下亮眼的24分，還有2籃板、5助攻，另有1次抄截、火鍋，攻守俱佳，尤其籃網最後所得11分，豪小子一人就攻下9分。
這也是繼去年10月28日對戰印地安那溜馬隊，林書豪拿下21分後，本季再一次得分突破20分關卡。
另外，自從因傷缺賽26場、全明星賽後復出，林書豪過去10場賽事，平均每役下場21.6分鐘，攻下14.7分。出賽時間也由15分鐘逐漸增加到27分鐘。
有了今晚好表現，林書豪賽後認為自己確實比之前更好了，感恩現在健康的身體。「感覺上今晚進攻時更有企圖心，也更相信自己的身體」。
對本季首次與得分王衛斯布魯克交手，林書豪稱許他的表現，是很好的競爭對手、很好的學習經驗，值得回去再把錄影帶多看幾遍，看看別人如何打球、如何贏球，知己知彼。
林書豪說，雷霆是一支相當有體能的隊伍，也對他們下半場表現印象深刻。不過他認為自從客場回來後，籃網表現不俗，大家都很振作拼命，尤其是一些新手的拼勁十足，表現相當棒。1060315
(中央社)
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