台北市府建管公務員涉收賄 羈押禁見

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台北市政府建管處建照核發業務戴姓承辦人，涉嫌接受台北市某建設公司李姓負責人賄賂，新北地檢署偵訊後，今天清晨訊後，以違背職務收賄罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方同時以違背職務行賄罪，聲請羈押禁見代辦跑照李姓業者，法院裁定新台幣30萬元交保。檢方諭令，台北市政府都市發展局黃姓專門委員以20萬交保。

檢方與廉政署接獲檢舉，2月21日曾偵辦李姓業者涉嫌行賄台北、新北市府官員，以利申請執照及謀取土地重劃開發利益。

李姓負責人被收押，新北市政府地政局副局長王聖文，在檢方搜索、調查、調卷時，跳樓輕生身亡，留遺書自清「我沒有拿某某某、某某某的錢」。

新北地檢署擴大偵辦與追查，李姓業者涉嫌在內湖某建案，行賄台北市政府建築管理工程處黃姓前主秘（現任台北市政府都市發展局專門委員）及建管處戴姓工程員。

新北地檢署檢察官陳建良、連思藩昨天指揮廉政署，搜索北市府建管處、台北市府都市發展局等處所，並約談黃男、戴男，李姓跑照業者。以涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，約談3人到案說明。1060315

(中央社)