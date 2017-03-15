郭修延遭桃猿開除 原因是爬窗闖女大生宿舍

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中華職棒Lamigo桃猿隊7日開除內野手郭修延，理由是酒後行為脫序，今天有週刊報導，郭修延是在酒後闖入女大學生宿舍，涉嫌猥褻而釀禍。

郭修延今年30歲，在2013年加入Lamigo桃猿隊，當年拿下聯盟新人王，過去曾在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊服役，而有「蛙人」的外號。

週刊報導，郭修延二月下旬酒後帶著醉意，在屏東的球員宿舍爬到不同樓層的女大生宿舍房間，涉嫌侵入住宅、猥褻未遂，遭到移送法辦。

桃猿球團副領隊浦韋青對媒體回應，球團已經做出最嚴厲處分，其餘交給司法；球員宿舍與學生宿舍分層管理，郭修延跑到別的樓層做出脫序行為，球團深感遺憾，日後會加強球員宿舍管理和宣導。1060315

(中央社)