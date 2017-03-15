台旅客遭關押 大馬議員：內政部長大怒

暱稱「喬妹」的民眾日前在臉書說，因護照破損，被馬來西亞海關拘留35小時才遣返。馬國首相東亞特使兼議員拿督斯里張慶信昨天在臉書發文說，內政部長得知後大怒，已下令徹查。

「喬妹」在臉書上說，9日搭機前往馬來西亞，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，被日本海關撕破，馬來西亞海關借此刁難，將她叫到辦公室，沒收護照跟手機，還叫她給錢，她不願意給錢，就被關進牢裡35個小時才遣返。

張慶信表示，此事關乎馬來西亞國家形象以及官員素質，且可能對旅遊業造成打擊，已向副首相兼內政部長拿督斯里阿末扎希（Ahmad Zahid bin Hamidi）反映此事，阿末扎希得知後勃然大怒，並下令徹查。

張慶信說，他從臉書貼文得知此事，他了解馬來西亞移民局的確無法接受內頁破損的護照，但是若按照程序，官員應讓旅客致電前來接機的在地友人，或是要求旅客聯絡台灣代表處，或是直接安排下一趟最早的班機將旅客遣返。

他說，遭到移民局扣留的這名台灣旅客並不是罪犯，不應該被扣留、沒收手機及要求交出身上的財物，「這是不人道的做法！這件事情不應該發生！官員不應該如此對待來自任何一個國家的旅客。」

中華民國外交部表示，已於第一時間主動掌握相關訊息，並由駐處聯繫吉隆坡國際機場移民局執法組，瞭解當日情形。

外交部說，馬國回覆表示，該名女性民眾於9日搭乘亞洲航空（Air Asia）班機，於晚間8時30分抵達吉隆坡，因所持護照毀損（damaged passport），機場移民官裁定拒絕入境，並予以遣返，11日上午9時20分搭乘亞洲航空班機返回台灣。但並未說明是否有沒收護照和手機，以及將其關進牢裡等狀況。1060315

(中央社)