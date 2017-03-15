劉德華康復 傳妻遠端請台百位高僧祈福立功
天王劉德華（華仔）今年1月在泰國不慎墜馬，返回香港養和醫院住院53天後，日前總算能出院回家休養，讓他開心的恨不得立刻站起擁抱醫生，而今(15日)港媒報導，華仔這次能順利康復，除了老婆朱麗倩在他生活上的照顧，背後朱麗倩更請台灣百位高僧連日替老公誦經祈福，在眾人不斷用念力替華仔加持下，才讓他恢復神速。
劉德華一家是虔誠的佛教徒，2015年春晚訪問時，他曾透露與老婆朱麗倩都吃素，女兒更是打從娘胎就是「素寶寶」，老婆坐月子時，華仔親自下廚照顧吃素的妻女，往年過生日時，劉德華也常準備全素宴，廣邀親友粉絲參與。
據《東周刊》報導，朱麗倩長期信奉地藏菩薩，華仔發生意外後，朱麗倩便火速聯繫早年結緣的台灣祥德寺主持，請託對方幫丈夫誦經祈福，最後在148位高僧連月念佛幫助下，劉德華總算能出院，和妻女在家中休養，也算是朱麗倩愛的力量所致。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。