劉德華康復 傳妻遠端請台百位高僧祈福立功

傳朱麗倩請台灣高僧幫劉德華祈福。（圖／取自《on.cc東網》）

劉德華日前順利出院回家休養。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）今年1月在泰國不慎墜馬，返回香港養和醫院住院53天後，日前總算能出院回家休養，讓他開心的恨不得立刻站起擁抱醫生，而今(15日)港媒報導，華仔這次能順利康復，除了老婆朱麗倩在他生活上的照顧，背後朱麗倩更請台灣百位高僧連日替老公誦經祈福，在眾人不斷用念力替華仔加持下，才讓他恢復神速。

劉德華一家是虔誠的佛教徒，2015年春晚訪問時，他曾透露與老婆朱麗倩都吃素，女兒更是打從娘胎就是「素寶寶」，老婆坐月子時，華仔親自下廚照顧吃素的妻女，往年過生日時，劉德華也常準備全素宴，廣邀親友粉絲參與。

據《東周刊》報導，朱麗倩長期信奉地藏菩薩，華仔發生意外後，朱麗倩便火速聯繫早年結緣的台灣祥德寺主持，請託對方幫丈夫誦經祈福，最後在148位高僧連月念佛幫助下，劉德華總算能出院，和妻女在家中休養，也算是朱麗倩愛的力量所致。

(中時電子報)