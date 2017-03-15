首爾市將推出外國人專用2日遊卡

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首爾市政府今天透露，為提供外國人來首爾便捷旅遊，將推出外國人專用2日遊交通卡「首爾轉轉卡」。

首爾市政府外媒公關組韓娜莉向中央社記者表示，為了招攬更多的外國遊客訪問首爾，首爾市決定將去年推出的「首爾轉轉卡」1日遊卡予以延伸，以向到首爾旅遊的外國人提供更到位的服務。

據報導，去年7月底推出「首爾轉轉卡」」（Discover Seoul Pass）1日遊卡，持卡者可免費進入首爾故宮、博物館等16處旅遊景點，24小時內有效，每張卡售價3萬9900韓元（約合新台幣1075元）。

與1日遊卡相比，2日遊卡的加盟店總數可望增加，其中包括江南地區的商店和韓流設施等。為吸引更多商店和設施加盟，首爾市政府將於16日舉行推廣說明會。1060315

(中央社)